Der Regisseur von Kingdom Come: Deliverance II kritisiert den Mangel an Innovation von The Outer Worlds 2

Es scheint, dass der Director von Kingdom Come: Deliverance II, Daniel Vávra, glaubt, dass wir uns in einem kleinen Trott befinden, wenn es um Open-World-RPGs geht. Obwohl die Spiele immer noch ein gewisses Maß an Spaß bieten (er hat The Outer Worlds 2 immerhin mit 7/10 bewertet), findet Vávra, dass es ihnen an Innovation mangelt.

"Was ich traurig finde, ist, dass das Unternehmen und die Leute, die uns eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten (Fallout & New Vegas) geschenkt haben, selbst nach 15 Jahren und mit all dem Geld von Microsoft und den neuesten technologischen Fortschritten nicht in der Lage waren, eine einzige neue Spielmechanik zu entwickeln, die diese bewährte, aber uralte Formel an einen neuen Ort bringen könnte. ", schrieb Vávra auf Twitter/X. "Kann sich jemand von euch an eine einzige neue Spielmechanik in The Outer Worlds erinnern, die nicht bereits in Deus Ex oder den ursprünglichen Fallout-Spielen vor mehr als 25 Jahren enthalten war? Leider kann ich das nicht. Gib mir eine lebendige, simulierte Welt! Echte Nichtlinearität!"

Die Fans wiesen unter Vávras Tweet schnell darauf hin, dass es wahrscheinlich ist, dass die meisten des ursprünglichen Teams, das bei Obsidian gearbeitet hat, als Spiele wie Fallout: New Vegas veröffentlicht wurden, wahrscheinlich weitergezogen sind. Es scheint jedoch, dass die Kritik des Regisseurs eher von dem Gefühl herrührt, dass das Genre anscheinend ein Plateau erreicht hat, ohne dass seit Jahrzehnten etwas wirklich Neues erschienen ist. Die Welten werden offener, es gibt eine bessere Grafik, aber der Einfluss, den ein Spieler auf seine eigene Geschichte haben kann, fühlt sich größtenteils glanzlos an. Das ist der Grund, warum Spiele, die eher nicht-lineare Ansätze ausprobiert haben, wie Kingdom Come: Deliverance II und Baldur's Gate III, in den letzten Jahren viel Lob erfahren haben.