Die RefCam, die live die Perspektive des Schiedsrichters zeigt, wird an diesem Wochenende in Spanien im Finale der Copa del Rey debütieren.

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Die RefCam, eine Bodycam, die von Fußball-Schiedsrichtern getragen wird, wird langsam in Fußballwettbewerben eingeführt, um genau zu zeigen, was der Schiedsrichter während des Spiels beobachtet, mit dem Ziel, das Seherlebnis für die Fans zu verbessern, einen genaueren Blick auf das Geschehen im Spiel zu werfen und gleichzeitig mehr Transparenz bei den Entscheidungen des Schiedsrichters zu schaffen.

Der spanische Fußballverband und LaLiga haben angekündigt, dass die RefCam diese Woche erstmals in Spanien eingesetzt wird.

Das Copa-del-Rey-Finale zwischen Atlético de Madrid und Real Sociedad am Samstag, den 18. April um 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST, wird das erste Spiel sein, das von Javier Alberola geleitet wird, und die Kamera wird außerdem ein Mikrofon haben. Es liegt am TV-Sender, wie er die traditionellen Übersichtskameras mit der Sichtweise des Schiedsrichters kombiniert, was zu spektakulären Bildern führt und hilft, die Entscheidungen der Schiedsrichter besser zu verstehen.

Danach wird er auch in weiteren Spielen eingesetzt, darunter Barça gegen Celta am 22. April, Betis gegen Real Madrid am 24. April, Valencia gegen Atleti und das Finale Clásico Barcelona gegen Real Madrid am 10. Mai.