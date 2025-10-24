Der Produktionsleiter behauptetSilent Hill f, dass KI keine mutigen und kreativen Entscheidungen treffen kann

HQ

Die Diskussionen rund um KI und wie sie in der Spieleentwicklung eingesetzt werden sollte oder könnte, entwickeln sich ständig weiter und sind nach wie vor ein heißes Thema. Mit Unternehmen wie Krafton, EA und Microsoft, die es voll und ganz annehmen. Nicht nur für die Spieleentwicklung, sondern für den Einsatz auf allen Ebenen, von unten nach oben.

Aber nicht jeder ist mit diesem Ansatz einverstanden. Mit dem Produktionsleiter von Silent Hill f spricht sich nun gegen den Einsatz von KI aus. In einem Beitrag in den sozialen Medien behauptet er, dass das gefeierte Horrorspiel ohne Menschen nicht hätte gemacht werden können und behauptet, dass KI einfach nicht in der Lage ist, mutige, radikale Entscheidungen zu treffen. Er nennt den Drehbuchautor des Spiels und das japanische Setting als zwei Beispiele und sagt:

Dinge wie der Wechsel des Schauplatzes der Geschichte nach Japan oder die Verpflichtung von Ryukishi07 als Autor sind die Art von Entscheidungen, die die KI niemals treffen könnte.

Stimmen Sie Okamoto zu?