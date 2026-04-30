Der Preis für Valves Steam Machine soll intern in die Höhe geschossen haben

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Kürzlich hat Valve den Preis, die Hauptfunktionen und das Veröffentlichungsdatum der ersten von drei neuen Hardware-Teilen veröffentlicht, die irgendwann in der ersten Jahreshälfte erscheinen sollen. Der neue Steam Controller erscheint am 4. Mai, aber wir haben noch keine Veröffentlichungstermine für den neuen Steam Frame und die mit Spannung erwartete Steam Machine.

Laut dem Valve-Leaker Brad Lynch haben die steigenden Kosten und die Engpässe bei RAM weltweit dazu geführt, dass die Preise der Steam Machine intern in die Höhe geschossen sind. Der Steam Frame ist weniger betroffen, wird aber trotzdem eine Steigerung verzeichnen.

Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie hoch der Preis war, bevor KI-Rechenzentren entschieden haben, dass sie den gesamten RAM der Welt brauchen, um zu funktionieren. Es ist also schwer zu sagen, wie groß der Preisunterschied im Vergleich zu Valves anfänglicher, interner Zahl sein wird.

Alles, was wir wissen, ist, dass der Steam Controller bald herauskommt. Im Gespräch mit Polygon erklärte Valve-Hardwareingenieur Steve Cardinali, warum das Hardware-Zubehör zuerst veröffentlicht wurde:

"Hier ist kein RAM drin, und es ist nicht so kompliziert, für uns rauszukommen. Wir sind bereit dafür. Wir wollten die Menge erhöhen, damit wir versuchen können, alle zu erreichen, die eine wollen, aber es ist möglich, dass die Nachfrage unsere Erwartungen bei weitem übersteigt... Wir hatten immer gedacht, dass wir natürlich wollen, dass sie gut zusammenarbeiten – besonders die Steam Machine und der Steam Controller, sie sind in vielerlei Hinsicht ein Paar aus dem Himmel – aber wir sahen keinen Grund, den Controller gleichzeitig mit der Maschine auszuliefern. Die einzige wirklich feste Frist ist, dass wir die Steam Machine nicht vor dem Steam Controller ausliefern wollten. Wir wollen das für die Dampfmaschine haben... Es war eigentlich nie der Plan, sie zusammen zu verschiffen, es sei denn, es ist so gut gelandet."