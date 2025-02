Der Präsident von LaLiga sagt, dass "Fußball nicht teuer ist, 25 oder 30 Euro"... Wenn Sie ein Breitbandpaket haben

HQ

Javier Tebas, Präsident der LaLiga, gab der Europa-Presse ein langes Interview, in dem er links und rechts schlug ("Real Madrid ist ein weinender Verein", "Dani Olmo sollte die Liga nicht mit Barça beenden"). Eines der umstrittensten Themen, das er diskutierte, war der Preis des Fußballs, und er sagte, dass seiner Meinung nach "Fußball nicht teuer ist".

"Die Sache ist die, dass man, um Fußball zu schauen, ein Breitbandpaket braucht, ein Mobiltelefon... Aber Fußball kostet 25 oder 30 Euro. Das ist das Modell, das es gibt. Wenn Sie Fußball so sehr mögen, zahlen Sie mit Telefónica oder Orange."

Das Problem ist, dass wenn man die Kosten für das monatliche Breitband, das in der Regel mit einem oder zwei 5G-Mobilfunktarifen sowie Dutzenden von TV-Kanälen verbunden ist, zum Preis von LaLiga hinzurechnet, 90-100 Euro pro Monat erreichen kann. Die einzige Möglichkeit, LaLiga zu kaufen, ohne das Internet mit Movistar oder Orange zu bezahlen, ist DAZN, und es werden nur fünf Spiele pro Spieltag für 30 Euro pro Monat ausgetragen.

Tebas versteht die Kritik nicht. "Was sie sagen, ist 'niedrigerer Fußball'. Ich lege die Preise nicht fest. Sind Sie sicher, dass die Preissenkung den Piraten ein Ende setzen wird? Ich habe ernsthafte Zweifel" und kritisiert die Piraterie, indem sie sagt, dass sie ihr größter Konkurrent ist. "Piraterie ist der größte Konkurrent, den wir haben, in Spanien zahlen 30 Prozent weniger oder kostenlos. Und in anderen Ländern wie Lateinamerika sind es 60 Prozent. Der Wert unserer Rechte wird dadurch beeinträchtigt, dass der Käufer kein Geld verlieren will."

Schließlich fügt er hinzu, dass er ein "OTT", eine eigene Plattform/einen eigenen Abonnementdienst, für eine ideale Möglichkeit hält, LaLiga zu übertragen. Eine Idee, die die "Super League", die neue Liga, die von Florentino Pérez als Ersatz für die UEFA Champions League ins Leben gerufen wurde und nun "Unify League" heißt, nutzen will... Und in diesem Fall wäre es kostenlos.