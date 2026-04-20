Der neue Xbox-Boss würde "gerne mit dem ehemaligen PlayStation-Chef Shawn Layden plaudern"

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Es mangelt sicherlich nicht an Initiativen von der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma, die jede Woche mit neuen Ideen auftaucht, von denen die meisten von der Xbox-Community geschätzt werden. Dazu gehört unter anderem ihre erklärte Absicht, Game Pass zu rezensieren, der ihrer Meinung nach im Verhältnis zu seinem Inhalt zu teuer geworden ist.

Eine Person, die Microsofts Abonnementdienst kritisiert hat, ist der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden, der auf seinem LinkedIn schrieb:

"Sie bemühen sich so sehr, dies gesund zu machen, trotz ungünstiger Diagnosen und einer düsteren Prognose. Eine klärende Obduktion würde der gesamten Branche guttun."

Man könnte vermuten, dass dies Sharma wütend machen würde, aber sie scheint es eher als konstruktive Kritik von jemandem mit umfangreicher Branchenerfahrung zu sehen und hat ihm inzwischen darauf geantwortet, dass sie "gerne mal reden würde".

Hoffentlich können sie ein Treffen arrangieren, damit sie seine Perspektive hören und seine Ansichten abwägen kann, während die Zukunft von Game Pass gestaltet wird.