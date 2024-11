Der MotoGP-Titel ist nach dem Sieg von Bagnaia im letzten Sprintrennen des Jahres in Barcelona noch nicht entschieden

HQ

Der letzte MotoGP Grand Prix findet an diesem Wochenende in Montmeló, Barcelona, im Solidarity GP statt, bei dem höchstwahrscheinlich Jorge Martín der neue Weltmeister wird... obwohl sein Rivale Francesco Bagnaia immer noch nicht aufgegeben hat.

Vor zwei Wochen, nach dem letzten GP (Malaysia), bei dem Bagnaia gegen Martín gewann, betrug der Abstand zwischen Martín und Bagnaia 24 Punkte. Heute, nach dem Sprintrennen, hat sich dieser Abstand um 19 Punkte reduziert.

Im heutigen Sprintrennen gewann Bagnaia und blieb auf der ersten Position, während Martín mit Enea Bastianini um den zweiten Platz kämpfte und ihn in der letzten Runde an "la Bestia" verlor, Bastianinis Spitzname, der im selben Team wie Bagnaia und Ducati fährt und seinen eigenen Kampf gegen Marc Márquez um den dritten Platz im Wettbewerb hat.

Die Spannung geht bis zum letzten Tag der Saison weiter. Martín muss jedoch nur zwischen dem ersten und neunten Platz landen, um genügend Punkte für seinen WM-Sieg zu sammeln.

Das einzig mögliche Szenario, in dem Francesco Bagnaia seinen dritten Weltmeistertitel in Folge gewinnen würde, wäre, dass er Erster wird und Martín Zehnter oder Schlechtester wird. Am Sonntag, den 17. November, wird ein neuer, noch unentschiedener MotoGP-Champion zum Gedenken an die Opfer der Überschwemmungen in Valencia auferstehen.