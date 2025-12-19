Anthony Joshua wiegt vor dem Netflix-Boxkampf 13 kg mehr als Jake Paul

HQ

Einen Tag, bevor sie in Las Vegas den Ring betraten, gaben Anthony Joshua und Jake Paul ihr Wort. Und wenig überraschend ist Joshua deutlich schwerer als Paul: Joshua, der in der Schwergewichtsklasse spielt und etwas abnehmen musste, um unter 17 St. 7 lb (111 kg) zu sein, wiegt 17st 5 lb (110 kg). Unterdessen wiegt Jake Paul, der normalerweise gegen Cruisergewichtsrivalen gekämpft hat, 98 kg (15st 7 lb).

Der Gewichtsunterschied lässt viele Fans und Experten vorhersagen, dass Joshua Paul besiegen wird, vielleicht sogar durch K.o. Die Entscheidung, dass Paul gegen einen Schwergewichtler antreten sollte, wurde in letzter Minute getroffen: Ursprünglich sollte er am 14. November gegen Gervonta Davis antreten, die weniger wiegt als Paul, aber der Kampf wurde gestrichen, als Davis von seiner Ex-Freundin wegen häuslicher Gewalt verklagt wurde.

Der Kampf gegen Joshua wurde schnell gemacht: Anthony Joshua ist ein ehemaliger gemeinsamer Weltmeister im Schwergewicht, der den Titel zwischen 2017 und 2019 bis 2021 zweimal gehalten hat, und obwohl Joshuas letzter Kampf im Juni 2024 gegen Daniel Dubois verloren ging, ist er deutlich erfahrener als Paul, der ursprünglich Influencer war, bevor er 2020 ernsthaft in die Boxwelt einstieg.

Bei der Wiegeveranstaltung für die Medien am Donnerstag setzten Paul und Joshua ihre verbale Feindseligkeiten fort, als Joshua seine Spitze gegen Paul hob, um ihren Größenunterschied zu verdeutlichen, und als Paul dasselbe sagte, antwortete Joshua: "Fass mich nicht an." Als er wegging, machte Joshua Paul eine halsdurchschneidende Geste.

Die Hauptveranstaltung, die am Samstag, den 20. Dezember, um 2:00 Uhr morgens MEZ, um 1:00 Uhr GMT beginnt und auf Netflix ausgestrahlt wird, zeigt außerdem einen Kampf zwischen Alycia Baumgardner und Leila Beaudoin um die WBO-, IBF- und WBA-Superfedergewichtstitel der Frauen.