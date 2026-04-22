Der legendäre Tuner Brabus hat ein Elektromotorrad mitentwickelt

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Normalerweise arbeitet das legendäre Tuner Brabus an übertriebenen limitierten Mercedes-Modellen, aber jetzt setzen sie ihr Talent auf etwas ganz anderes.

Sie haben sich mit dem französischen Unternehmen DAB Motors zusammengetan, um ein Elektromotorrad zu entwickeln, das kürzlich auf der Milan Design Week vorgestellt wurde. Es wird zusammen mit der französischen Marke DAB entwickelt und speziell auf deren minimalistischer "1α-Plattform".

Es gibt drei unterschiedliche Versionen, aber selbst das Basisrad erhält sichtbare Carbon-Details und Alcantara-Details, während höherwertige Versionen mehr Leistung, maßgeschneiderte Oberflächen und zunehmend aggressives Design bieten.

Sie zielen auf eine Reichweite von 150 Kilometern in "urbanen Umgebungen" ab, und die große Neuigkeit ist die Weitläufigkeit der gezeigten Farben. Ihr könnt eure eigene Farbe auswählen; einige davon seht ihr auf den folgenden Bildern.