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Sabastian Sawe stellte einen Marathon-Weltrekord auf und wurde der erste Mensch, der die Zwei-Stunden-Marke im Herrenmarathon überschritt, als er die Ziellinie in 1 Stunde, 59 Minuten und 30 Sekunden erreichte. Einen Marathon in weniger als zwei Stunden zu laufen hatte Läufer jahrelang besessen gemacht, und an diesem Tag in London schafften es zwei Männer: Der Zweitplatzierte, Yomif Kejelcha, kam ebenfalls vor zwei Stunden ins Ziel, nur elf Sekunden später.

Bei seiner Rückkehr wurde er vom kenianischen Präsidenten William Ruto mit Ehrungen begrüßt, der ihm ein Auto mit einem personalisierten Nummernschild mit den Nummern 1:59:30 und acht Millionen Schilling (53.000 Euro) schenkte und Sawe's Leistung als "nicht nur einen sportlichen Triumph, sondern einen entscheidenden Moment in der Geschichte der menschlichen Ausdauer" (laut EFE) beschrieb.

"Zukünftige Generationen werden sich an den 26. April 2026 erinnern, als den Tag, an dem ein Mann eine physische und psychische Barriere durchbrach, die lange als unüberwindbar galt. Und der Name, der für immer mit diesem Moment verbunden sein wird, wird der von Sebastian Sawe sein", wobei man vergisst, dass auch Kejelcha aus Äthiopien dieselbe Leistung erreichte, obwohl er Zweiter im Rennen wurde.

Die kenianische Regierung gewährte ihm einen Scheck über fünf Millionen Schilling, einen festgelegten Betrag für Auszeichnungen für Athleten sowie einen zusätzlichen Scheck von drei Millionen Schilling für den Gewinn einer Goldmedaille bei einem großen Wettbewerb.

"Ich bin sehr glücklich, denn dieser Sieg hat mir gezeigt, wozu ich fähig bin. Ich habe trainiert, also hatte ich den Rekord im Kopf, aber ich hatte nicht erwartet, ihn so schnell zu brechen", sagte Sawe.