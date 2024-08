Der japanische Synchronsprecher von Bayonetta ist gestorben

HQ

Der Anime-Film Ghost in the Shell aus dem Jahr 1995 ist immer noch ein großes Ding und wird gerne in Erinnerung behalten. In diesem Film wurde die Protagonistin Motoko Kusanagi von Atsuko Tanaka gesprochen. Aber die Fans von Videospielen erkennen Atsuko Tanaka vielleicht besser als die japanische Synchronsprecherin von Bayonetta. Sie war auch Kainé in NieR Replicant ver.1.22474487139.

Leider ist Atsuko Tanaka nun im Alter von 61 Jahren an den Folgen einer Krankheit gestorben. Die Botschaft wurde über X von ihrem Sohn Hikaru Tanaka überbracht.

Im Englischen wurde Bayonetta ursprünglich von Hellena Taylor gesprochen, aber in Bayonetta 3 durch Jennifer Hale ersetzt.