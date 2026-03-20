Der Handheld-Modus Boost für die Switch 2 verringert die Akkulaufzeit um etwa 25 %

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Diese Woche hat Nintendo ein ziemlich umfangreiches Update für die Switch 2 veröffentlicht, wobei eine der wichtigsten Neuheiten der Handheld-Modus Boost ist. Dank dessen können Sie jetzt Spiele von der originalen Switch auf der Switch 2 im Handheld-Modus mit derselben Auflösung und Leistung spielen, als würden Sie im angedockten Modus spielen.

Das sind natürlich gute Nachrichten, aber die Leistung zu erhöhen belastet natürlich den Akku. Ein Reddit-Nutzer hat dies nun untersucht und die 2019er Version von Doom auf der Switch 2 mit Handheld Mode Boost gespielt, wobei er berichtete, dass dadurch die Akkulaufzeit "von 5 Stunden und 5 Minuten auf 3 Stunden und 43 Minuten" gestiegen ist. Mit anderen Worten, eine ziemlich deutliche Verkürzung der Akkulaufzeit.

Das sind natürlich immer noch erfreuliche Neuigkeiten, aber es könnte eine gute Idee sein, die Funktion auszulassen, wenn du mehrere Stunden lang nicht laden kannst oder keine Powerbank hast.