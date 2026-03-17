Nintendo Switch 2 s neuestes System Update sollte Switch 1 Spiele im Handheld besser laufen lassen

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Nintendo hat die Notizen zum nächsten Systemupdate für die Switch 2-Konsole veröffentlicht, das tatsächlich eine Menge Funktionen und Verbesserungen für das tragbare hybride Fortsetzungssystem bringt. Es gibt Verbesserungen bei GameChat, automatische Uploads aus Album, mehr Optionen zur Lokalisierung sowie eine sehr spannende Funktion namens Handheld Mode Boost.

Diese letztere Funktion ist im Grunde eine Möglichkeit für Nintendo, Switch-1-Spiele auf Switch-2-Systemen besser laufen zu lassen, indem sie den TV-Modus der Switch 1 als den Basis-Handheld-Modus der Switch 2 ausführen. Es heißt, es sei nur auf kompatible Software eingestellt und könnte Probleme mit der Funktionalität verursachen, aber falls es funktioniert, sollten Switch-1-Spiele jetzt besser aussehen, wenn sie auf der Handheld auf der Switch 2 gespielt werden.

Darüber hinaus sind die Update-Notizen recht umfangreich und enthalten sogar Verbesserungen im Flugmodus, im eShop, bei Kindersicherungen und mehr. Die vollständigen Patchnotes finden Sie unten.

Ich habe den Text und die Animationen auf dem Bildschirm geändert, wenn man eine virtuelle Spielkarte im HOME-Menü lädt.

Hinzugefügt wurde die Möglichkeit, Notizen über Freunde in deiner Freundesliste zu speichern. Der Inhalt der Notiz wird nicht für Freunde angezeigt.



Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, diese Notizen aus der Nintendo Switch App einzusehen und zu bearbeiten. Die App muss Version 3.3.0 oder höher haben, um diese Funktion nutzen zu können.



Folgende Funktionen wurden hinzugefügt, um GameChat zu unterstützen:



Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Freunde in GameChat-Räume einzuladen, an denen du teilnimmst. Manche Freunde können nicht eingeladen werden, zum Beispiel beaufsichtigte Konten.



Freunde, die die GameChat-Ersteinrichtung noch nicht abgeschlossen haben, können jetzt zu GameChat eingeladen werden. Manche Freunde können vielleicht nicht eingeladen werden, wie beaufsichtigte Konten oder solche, die noch keine Nintendo Switch 2 benutzt haben.



Es kann eine Weile dauern, bis diese Änderung nach dem Update auf Systemversion 22.0.0 angezeigt wird.



Verbesserungen wurden an der Qualität des Spielbildschirms vorgenommen, der in einem GameChat geteilt wurde, wenn es erweitert wurde.



Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, 10 Sekunden zurückzuspulen/10 Sekunden vorzuspulen mit den ZL- und ZR-Tasten beim Anschauen eines Vollbildvideos in News oder Nintendo eShop.

Die Option hinzugefügt, die folgenden Daten zu "Automatische Uploads" aus dem Album hinzuzufügen.



Clip-Video, Video als Screenshot gespeichert und Screenshot mit hinzugefügtem Text.



Portugiesisch (Portugal) und Russisch zu den Sprachen "GameChat Voice ⇔ Speech to Text" in Accessibility hinzugefügt.

Text-to-Speech, unter Barrierefreiheit, kann den Text jetzt im Album und bei der Ersteinrichtung lesen.



Bitte siehe Nintendo Switch 2 First-Time Setup and Connection für Anleitungen, wie man Text-zu-Sprache bei der Ersteinrichtung einschaltet.



Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Aufschlüsselung der Speicherkapazität nach Datentyp für den Systemspeicher und die microSD-Express-Karte anzuzeigen.

Hinzugefügt wurde die Möglichkeit, einen Audiotest durchzuführen, wenn "Linear PCM 5.1 Surround" für TV Sound in Audio ausgewählt wird.

Die Region "Hongkong/Taiwan/Südkorea" wurde in Device in "Hongkong/Taiwan/Südkorea/Südostasien" geändert.

"Handheld Mode Boost" wurde zur Nintendo Switch Software-Handhabung im System hinzugefügt.



Handheld Mode Boost sorgt dafür, dass die kompatible Switch-Software wie im TV-Modus läuft, sodass bestimmte Funktionen beeinträchtigt sein können. Bitte sehen Sie sich die Beschreibung auf dem Gerät für weitere Details an.



Folgende Funktionen wurden im Flugzeugmodus hinzugefügt:



Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden die zuvor eingestellten Einstellungen für Bluetooth, WLAN oder NFC im Flugmodus gespeichert und angewendet.



Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Bluetooth, WLAN oder NFC während des Flugmodus in den Schnelleinstellungen einzeln zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, eine Benachrichtigung in der Nintendo Switch Parental Controls Smart-Device-App anzuzeigen, wenn die Parental Controls-PIN erfolgreich auf der Konsole eingegeben wurde. Dies kann auch als Push-Benachrichtigung für Ihr Smart-Gerät eingerichtet werden.



Die App muss auf Version 2.4.0 oder höher sein, um diese Funktionalität nutzen zu können.



Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität, um das Nutzererlebnis zu verbessern.