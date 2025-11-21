Der Große Preis von Las Vegas wurde erneut von einem weiteren Kanaldeckel-Zwischenfall überschattet

HQ

Es passierte erneut: Das zweite freie Training des Grand Prix von Las Vegas wurde von einem weiteren Vorfall mit einem Kanaldeckel überschattet. Diesmal gab es zum Glück nicht viele Konsequenzen, abgesehen davon, dass in den letzten 20 Minuten zwei rote Flaggen ausgelöst wurden, sodass viele Fahrer beim Regen keine Reifen wechseln konnten – was bedeutete, dass die meisten Fahrer praktisch nutzlos waren.

Die Ursache für die problematische Trainingssession war ein vermuteter loser Abflussdeckel in Kurve 17, der von der Rennleitung während 15 Minuten inspiziert wurde. Die Praxis wurde später sechs Minuten vor Schluss wieder aufgenommen.

Lando Norris fuhr die schnellste Runde, und Kimi Antonelli, Charles Leclerc und Nico Hülkenberg folgten ihm. Verstappen auf Platz neunter und Piastri auf Platz 14.

Was ist beim Las Vegas GP 2023 passiert?

Dieser Vorfall spiegelte das Geschehen 2023 wider, dem ersten Jahr, in dem das Rennen auf dem städtischen Kurs rund um die Strip stattfand, als Carlos Sainz auf eine lose Metallabdeckung auf der Streckenoberfläche traf, die von einem Abflussdeckel kam. Sainz musste aufgrund des Schadens das Auto wechseln, einen mehr als die beiden erlaubten, was ihm eine Startstrafe von zehn Plätzen einbrachte. Was noch schlimmer ist: Die Abflussabdeckung durchbohrte sein Auto und kam seinem Bein sehr nahe, was einen tödlichen Unfall hätte verursachen können.

Zwei Jahre später behindert ein weiterer Kanaldeckel die ordnungsgemäße Entwicklung der Rennstrecke. Hoffen wir, dass im Qualifikationsrennen und Rennen dieses Wochenende nichts Weiteres passiert...

Die Qualifikation für den Las Vegas Grand Prix findet am Freitag um 20:00 Uhr Ortszeit statt (5 Uhr MEZ, 4 Uhr GMT am Samstag, den 21. November), und das Rennen findet Samstagabend zur gleichen Zeit statt (also 5:00 Uhr MEZ, 4:00 Uhr GMT am Sonntag, den 23. November).