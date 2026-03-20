Der Große Preis von Japan wird mit einer Mario-Kart-Parodie beworben.

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Populäre Phänomene in Werbespots in Videospiele zu verwandeln, ist nichts Neues, und in den letzten Wochen hat selbst das Weiße Haus für den Einsatz dieser Taktik, einschließlich des Einsatzes von Wii Sports in politischen Kontexten, erhebliche Aufmerksamkeit erregt.

Vor dem Großen Preis von Japan am Sonntag, den 29. März, haben Canal+ und die Veranstalter nun dieselbe Methode übernommen und ein japanisches Spiel zur Bewerbung ausgewählt – nämlich Mario Kart. In einem Video, das im Threads-Beitrag unten verfügbar ist, sehen wir unter anderem, wie Fahrer und Strecken ausgewählt werden und wie sie unter weit weniger ernsten Bedingungen gegeneinander antreten, als wir es aus der Formel 1 gewohnt sind.

Schau dir das Video im Beitrag an, und du kannst nicht anders, als dir ein ähnliches F1-Spiel zu wünschen, das die jährlichen Simulatoren ergänzt – oder was denkst du?