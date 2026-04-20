Der FBI-Direktor verklagt The Atlantic, nachdem berichtet wurde, dass er ein Alkoholproblem hat, das die "nationale Sicherheit gefährden" könnte.

HQ

Der FBI-Direktor Kash Patel hat eine Verleumdungsklage gegen The Atlantic eingereicht, nachdem ein von Sarah Fitzpatrick verfasster Artikel ebenfalls verklagt wurde und berichtete, dass Patel Alkoholprobleme hatte. Der Artikel wurde am Freitag veröffentlicht mit dem Titel "Kash Patels erratisches Verhalten könnte ihn seinen Job kosten" und später in der Online-Version zu "Der FBI-Direktor ist vermisst" bearbeitet.

Der Artikel basiert auf mehr als zwei Dutzend anonymen Quellen und beschreibt, dass Patels "auffällige Trunkenheit und unerklärliche Abwesenheiten", bei denen er Sitzungen verschoben hat, "um zeitkritische Entscheidungen zu verzögern, die für die Ermittlungen notwendig sind, aufgrund von "alkoholgetränkten Nächten" zu verzögern, Beamte beim FBI und im Justizministerium alarmiert haben. Es berichtet außerdem, dass Patels "unberechenbares Verhalten" die nationale Sicherheit gefährdet, gegen Ethikregeln des Justizministeriums verstoßen hat, in Notfällen unerreichbar ist und Alkohol seine öffentlichen Äußerungen beeinflussen lässt, so CNN.

Patel sagte gegenüber Reuters, die Geschichte sei eine Lüge, und sagte, "sie hätten die Wahrheit vor der Veröffentlichung erhalten bekommen und sich trotzdem entschieden, Unwahrheiten zu veröffentlichen", und fordert in einer Klage, die beim US-Bezirksgericht im District of Columbia eingereicht wurde, 250 Millionen Dollar Schadensersatz. "Angeklagte dürfen natürlich die Führung des FBI kritisieren, aber sie haben die rechtliche Grenze überschritten, indem sie einen Artikel mit falschen und offensichtlich erfundenen Anschuldigungen veröffentlichten, die darauf abzielten, den Ruf von Direktor Patel zu zerstören und ihn aus dem Amt zu drängen", heißt es in der Klageschrift.

Das Medium sagte, sie "stehen hinter unserer Berichterstattung über Kash Patel und werden The Atlantic und unsere Journalisten energisch gegen diese unbegründete Klage verteidigen". Der Artikel enthält sogar ein Zitat von Patel: "Ich sehe dich vor Gericht – bring dein Scheckbuch mit."