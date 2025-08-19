Einer der besten und unbekanntesten Themenparks der Welt ist nur eine Stunde von der Gamescom entfernt

HQ

Deutschland ist ein reiches Land für Freizeitparks. Sie haben wahrscheinlich schon vom Europa-Park gehört, dem größten und meistbesuchten Freizeitpark des Kontinents nach Disneyland Paris, aber das Land hat noch viel mehr zu bieten, darunter einen, den nur wenige Menschen kennen... Aber es könnte eines der besten der Welt sein: Phantasisland .

Diese Woche füllt sich die schöne Stadt Köln in Deutschland mit Videospiel-Journalisten und -Fans, die die Gamescom, Europas größte Convention, besuchen. Warum nicht die Reise mit einem Besuch im Phantasialand ergänzen? Dieser Satz mag wie eine lahme Marketingkampagne klingen, aber es ist alles reines Herz: Nachdem ich selbst einige Parks auf dem ganzen Kontinent besucht habe, kann ich sagen, dass mich nur sehr wenige so beeindruckt haben wie dieser kleine Park in Brühl, Nordrhein-Westfalen, etwa eine Stunde von Köln entfernt.

D. Pfleiderer / Shutterstock

Er ist vielleicht nicht so groß wie der Europa-Park, Disneyland Paris, Efteling oder PortAventura, und auf den ersten Blick sieht er im Vergleich zu anderen großen Parks etwas zu wenig Fahrgeschäfte aus. Ich würde jedoch sagen, dass kein anderer Park, und dazu gehört auch Disney, mit dem Reichtum, dem Detailgrad und der Immersion, der Innovation der Fahrgeschäfte und der rundum Qualität des Phantasialand mithalten kann. Das Qualitätsniveau in jedem Aspekt (Thematik, Fahrgeschäfte, Atmosphäre, Essen) ist außergewöhnlich, und das Beeindruckendste ist, wie konsistent es ist.

Eine superschnelle multi-launch coaster um Felsen, Wasserfälle und ein Wikingerdorf, eine Fahrt mit der Rutsche um die mexikanischen Ruinen in Chiapas, ein märchenhaftes Dorf, das komplett unter einem Dach spielt, eine Fahrt durch den afrikanischen Dschungel in einer umgekehrten Achterbahn, oder vielleicht am besten eine fliegende Achterbahn, die einzige ihrer Art, durch eine steampunk Stadt, sind einige der Erlebnisse, die dieser Park bietet.

Ich kann wirklich nicht genug betonen, wie beeindruckend dieser Themenpark ist. Und nochmal, niemand bezahlt mich dafür, dass ich das schreibe. Schaut euch irgendein Freizeitpark- oder Achterbahn-Forum an und die meisten werden mir zustimmen: Das Phantasialand ist auf jeden Fall einen Besuch wert, auch wenn man diese Art von Orten nicht liebt (es kann einen nach dem Besuch zum Fan machen), und wenn man nach der Gamescom noch ein paar Tage frei hat, ist es nur eine Stunde von Köln entfernt...

