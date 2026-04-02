Der ehemalige Nintendo-Vertriebsleiter sagt, dass die Preiserhöhung der Switch 2 "unvermeidlich" sei.

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Angesichts des aktuellen globalen Wirtschaftsklimas scheint es, als würden wir bei allen Gaming-Hardwaren eine kleine Preiserhöhung erwarten. Die RAM-Situation könnte sich bald beruhigen, aber der Schaden ist bereits angerichtet, denn Sony kündigte letzte Woche an, dass der Preis der PS5 bereits in diesem Monat steigen wird.

Es scheint, als könnte Nintendo bald diesem Beispiel folgen. Ein ehemaliger Nintendo-Vertriebsleiter, der im Kit & Krysta-Podcast nur als Sean genannt wird, hat dies auch gesagt. In einem Gespräch in der Internetsendung behauptete er, dass eine Preiserhöhung der Nintendo Switch 2 so gut wie "unvermeidlich" sei.

Dinge wie Zölle, RAM-Preise und sogar Ölpreise können alle die weltweite Produktion und den Vertrieb der Nintendo Switch 2 und anderer Spielkonsolen beeinflussen. "Die Zölle werden wohl noch eine Weile bestehen. Die Inflation ist wirklich hartnäckig, und ich glaube nicht, dass die Probleme, die wir im Nahen Osten mit der Ölpreisgestaltung sehen, dazu beitragen werden. Tatsächlich wird es wahrscheinlich die Inflation verschärfen und noch länger anhalten", erklärte Sean.

Nintendo versucht schon seit einiger Zeit, den Sturm zu überstehen, aber es scheint unhaltbar, dass die Switch 2 ihren aktuellen Preis hält. Wenn Nintendo eine Preiserhöhung ankündigt, müssen wir sehen, wie sehr das die Kosten für eine Switch 2 erhöht und ob das die Liebe der Leute zur Marke stoppen kann.