Der ehemalige Doppel-Weltranglistenerste und Sieger von sieben Grand Slams, Jamie Murray, beendet den Rücktritt

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Jamie Murray, 40-jähriger schottischer Doppelspieler, hat seinen Rücktritt bekannt gegeben und damit eine glanzvolle Karriere beendet, in der er sieben Grand-Slam-Titel gewann (zwei im Doppel, fünf im Mixed-Doppel) und die Weltranglistenerste im Doppel erreichte sowie 2015 den Davis Cup für Großbritannien gewann.

"Meine Tennisreise endet nach 36 Jahren. Ich fühle mich sehr glücklich und privilegiert für all die großartigen Erfahrungen, die mir dieser großartige Sport bereitet hat", verkündete Murray auf Instagram. "Danke Mama, Papa, Andy, Ale, Alan, Louis und Thomas für eure unglaubliche Unterstützung, Bemühungen und Opfer während meiner gesamten Karriere, die es mir ermöglicht haben, alles im Spiel zu erreichen."

Jamie ist der ältere Bruder von Andy Murray, dem ehemaligen Weltranglistenersten im Einzel, und gewann zwei seiner 34 Doppeltitel mit ihm sowie den ersten David-Cup-Sieg Großbritanniens seit 79 Jahren. Er gewann 589 Spiele und bestritt 1019 ATP-Tour-Spiele.

Jamie bildete eine Partnerschaft mit Jelena Jankovic und gewann Wimbledon 2007, mit Martina Hingis für Wimbledon 2017 und US Open 2017, mit Bethanie Mattek-Sands für die US Open 2018 und 2019; und im Doppel mit Bruno Soares bei den Australian Open 2016 und US Open 2016.