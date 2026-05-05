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Der bosnische Fußballtrainer Edin Terzić wurde als neuer Cheftrainer des Athletic Club ausgewählt und ersetzt damit Ernesto Valverde, der bestätigte, dass er am Ende der Saison zurücktreten wird, nachdem er zehn Jahre in drei Amtszeiten als dienstältester Trainer tätig war.

Terzić, der in Westdeutschland als Sohn eines bosniakischen Vaters und einer kroatischen Mutter geboren wurde und seine gesamte Fußballkarriere in den unteren Ligen in Deutschland verbrachte, wurde als Scout und Jugendassistenztrainer bei Borussia Dortmund sowie in weiteren Positionen bei West Ham und Besiktas bekannter und wurde schließlich im Dezember 2020 bis Juni 2021 Cheftrainer von Dortmund. 2021 gewann er das DFB-Pokal und kehrte dann im Mai 2022 bis Juni 2024 zurück, wo das Team ins Champions-League-Finale 2024 kam. Kurz nach dem Finale trat er auf eigenen Wunsch zurück und hat seitdem nicht mehr gearbeitet.

Seine Ernennung beim Athletic Club Bilbao läuft bis 2028 und wird offiziell nach Ende der aktuellen Saison verliehen; derzeit konzentriert er sich auf "vier entscheidende verbleibende Spiele" und ist eine Hommage an Ernesto Valverde, der gerade 500 Spiele als Trainer des Teams gefeiert hat. Derzeit auf Platz acht mit 44 Punkten muss sich der Athletic Club verbessern, wenn er nächste Saison in der Europa League oder Conference League spielen will.