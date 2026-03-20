Ernesto Valverde gibt bekannt, dass er den Athletic Club am Saisonende verlassen wird

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Der Trainer des Athletic Club Bilbao, Ernesto Valverde, hat angekündigt, den baskischen Klub am Ende der Saison zu verlassen und nicht weiterzumachen, womit seine zweite Amtszeit beendet wird. Er bestätigte dies in einem kurzen Video in den sozialen Medien, und der Verein erklärt, dass es eine einvernehmliche Entscheidung mit dem Trainer war.

"Das ist eine Entscheidung, die ich schon seit einiger Zeit in Betracht ziehe und die ich mit dem Club besprochen habe. Ich wollte es mit euch teilen, sagte der Trainer mit offizielleren Spielen mit dem Verein, 495 zählt das Spiel am nächsten Sonntag.

"Gleichzeitig möchte ich betonen, dass wir noch zehn wichtige Ligaspiele vor uns haben, die diesen Sonntag gegen Betis beginnen. Zehn Spiele, in denen wir unsere Ziele erreichen wollen, in denen wir viel zu gewinnen haben, in denen wir alles geben werden und die wir zweifellos erreichen können, wenn wir alle zusammenhalten, ohne Zweifel."

Derzeit auf Platz zehn in der LaLiga, haben sie noch Zeit, um für die nächste Saison um Europaplätze zu kämpfen.

Valverde trainierte den Athletic Club insgesamt zehn Saisons, zunächst zwischen 2003 und 2005, dann zwischen 2013 und 2017 und zwischen 2022 und 2026. Er gewann den SuperCup 2016, die Copa del Rey 2024 und erreichte in der vergangenen Saison das Halbfinale der Europa League.

Zwischen seinen beiden letzten Stationen in Bilbao war er Trainer des FC Barcelona. Zuvor arbeitete er als Trainer bei Liga-Teams wie Valencia, Villarreal und Espanyol sowie bei Olympiakos, wo er drei Super-League-Titel in Griechenland gewann.

Vor seiner Trainerkarriere spielte Valverde zwischen 1990 und 1996 für den Athletic Club, absolvierte 188 Spiele und erzielte 50 Tore. Der Verein bestätigte, dass sie am Ende der Saison einen ordentlichen Abschied für diese "lebende Legende des Athletic Club" vorbereiten werden.