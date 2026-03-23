Der ehemalige Blizzard-Chef glaubt, dass KI "in jedem einzelnen Videospiel enthalten sein wird"

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Seit wir zum ersten Mal Gegner hatten, die in Videospielen selbst "gedacht" haben, denken wir über KI in unseren Spielerlebnissen nach. Der Begriff bedeutet nun etwas ganz anderes, und die Spieler sind nicht allzu begeistert, wenn ein Entwickler GenAI verwendet, vor allem ohne deren Wissen.

Das war der Fall beim kürzlich veröffentlichten Crimson Desert. In dem Beitrag, der die Entscheidung der Entwickler klarstellte und sich für die Nutzung von GenAI entschuldigte, meldete sich der ehemalige Blizzard-CEO und Microsoft-Vizepräsident Mike Ybarra mit seiner Meinung – eine Antwort, die inzwischen stark kritisiert wurde.

"Warum sich entschuldigen? KI wird in irgendeiner Form in jedem einzelnen Videospiel enthalten sein", schreibt Ybarra. "Ich verstehe nicht, warum Entwickler sich für die wenigen Leute beugen müssen, die nicht akzeptieren können, dass KI in allem stecken wird – von Videospielen bis zum Kühlschrank (das ist sie schon). Sei ein Mann zusammen."

Ybarras Aussage wurde von vielen Leuten kritisiert, die auf denselben Beitrag antworten und sagen, sie zeige seine Distanz zum breiteren Gaming-Publikum. Streamer und ehemaliger Blizzard-Entwickler Pirate Software sagte, es sei "Peak CEO Disconnect".

Es scheint, als würden die Zuschauer KI in ihren Spielen zunehmend akzeptieren, solange diese KI gepatcht wird, wie im Fall von Crimson Desert oder Clair Obscur: Expedition 33. Allerdings wünschten sich die Fans, dass die Nutzung der KI im Voraus offengelegt worden wäre, gemäß den Nutzungsbedingungen von Steam.