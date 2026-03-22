Pearl Abyss entschuldigt sich, nachdem KI-Ressourcen in Crimson Desert gefunden wurden

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Es war, gelinde gesagt, ein turbulenter Start für Crimson Desert, ein Spiel, das gleichermaßen Lob und Kritik erhalten hat, sich aber außergewöhnlich gut verkauft hat. Doch im Schatten technischer Probleme und Fragen zur Qualität des Spiels über die technischen Aspekte hinaus steht das Team nun auch wegen KI-generierter Grafiken, die aufmerksame Spieler entdeckt haben.

Kurz nach dem Start begannen aufmerksame Personen zu vermuten, dass einige der im Spiel gezeigten Kunstwerke sehr ähnlich aussahen, als wären sie von KI geschaffen worden. Das Problem ist, dass dies von Pearl Abyss nie im Voraus offengelegt wurde, obwohl Plattformen wie Steam inzwischen Transparenz bezüglich der Nutzung solcher Technologien verlangen. Nun hat sich der Entwickler Pearl Abyss gemeldet und sich entschuldigt. In einer offiziellen Erklärung räumt das Studio ein, dass KI während der Entwicklung eingesetzt wurde – allerdings nur in den frühen Phasen, um schnell Objekte für Tests im Spiel zu generieren. Dieser wurde dann versehentlich drin gelassen.

In einer Stellungnahme schreibt das Team:

"Während der Entwicklung wurden einige 2D-visuelle Requisiten als Teil einer frühen Iteration mit experimentellen KI-Generativwerkzeugen erstellt. Diese Assets halfen uns, Ton und Atmosphäre in den frühen Produktionsphasen schnell zu erforschen.

Unsere Absicht war jedoch stets, dass solche Assets nach der endgültigen Arbeit und Überprüfung durch unsere Kunst- und Entwicklungsteams durch Arbeiten ersetzt werden, die mit unseren Qualitätsstandards und kreativer Ausrichtung übereinstimmen.

Nach Berichten aus unserer Community haben wir festgestellt, dass einige dieser Assets unbeabsichtigt in der finalen Version enthalten waren. Das entspricht nicht unseren internen Standards, und wir übernehmen die volle Verantwortung dafür."

Um dies zu beheben, haben sie eine umfassende Überprüfung der Inhalte in Crimson Desert begonnen, um alle KI-generierten Inhalte, die verborgen bleiben, zu identifizieren und zu ersetzen. Gleichzeitig versprechen sie, ihre internen Abläufe zu überprüfen, um sicherzustellen, dass solche Situationen in Zukunft nicht mehr auftreten.

Hast du irgendwelche KI-Assets in Crimson Desert entdeckt?