Der DLC "The Answer" in Persona 3 Reload wird einen brandneuen Kampf enthalten

HQ

Sega heizt den Hype um die kommende Persona 3 Reload DLC-Episode Aigis "The Answer" weiter an, in der wir bereits wissen, dass wir uns mit Aigis' "hingebungsvoller Schwester" Metis zusammentun werden, und auch, dass wir uns einem neuen Feind stellen müssen, den wir in früheren Persona 3-Veröffentlichungen noch nie zuvor gesehen haben: The Masked Boy.

Anscheinend wird dieser Boss ziemlich hart sein, und Atlus sagt, dass er einige Themen mit Persona 5 teilen wird. Das kann nur Gutes bedeuten. Der Persona 3 Reload Expansion Pass enthält die Aigis-Episode "Die Antwort", das Samtoutfit und das Musikpaket sowie die Musikpakete Persona 5 Royal EX und Persona 4 Golden EX und wird auf digitalen Plattformen für 34,99 € (Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 und PC) erhältlich sein.

Seht euch unten den Trailer für den maskierten Jungen an, der gestern Abend auf der Gamescom ONL enthüllt wurde.