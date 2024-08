Episode Aigis "The Answer" DLC präsentiert einen neuen Trailer mit Metis, der "hingebungsvollen Schwester"

HQ

Persona 3 Reload eröffnete den Veröffentlichungszyklus von Atlus Anfang Februar dieses Jahres, aber Fans haben immer übersehen, dass der "The Answer"-DLC mit Aigis in der Hauptrolle bei der Veröffentlichung nicht enthalten war. Wir wussten schon seit einiger Zeit, dass der DLC, der die Geschichte nach dem Ende von Persona 3 Reload fortsetzt, am 10. September erscheinen würde, aber jetzt bekommen wir einen guten Blick darauf, was er von einem seiner neuen Charaktere, Metis, bieten wird.

Die "hingebungsvolle Schwester", wie das Video betitelt wurde, bezieht sich auf Aigis' Gefährtin und "Schwester". Im Gegensatz zu Aigis ist Metis emotionaler und obwohl sie den S.E.E.S.-Mitgliedern anfangs feindlich gesinnt ist, ist sie ihnen gegenüber sehr beschützend. Aigis kann den Orgia-Modus während der Erweiterung nicht verwenden, sondern den Joker des Protagonisten verwenden, um mehrere Persona zu entfesseln, aber Metis kann es. Ihre Version ist als Neo Orgia bekannt, die den Schaden erhöht und die Kosten der Fähigkeit auf Null reduziert.

Persona 3 Reload: Der DLC "The Answer" von Episode Aigis wird am 10. September für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series veröffentlicht.