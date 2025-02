Der Chef von Warner Bros. war offenbar empört über Joker: Folie à Deux

HQ

Die viel gehypte Fortsetzung von Joker, einem der erfolgreichsten Filme des Jahres 2019, war für Warner Bros. trotz eines deutlich größeren Produktions- und Marketingbudgets ein echter Misserfolg. Kurz gesagt, es war ein riesiges Glücksspiel, an das die Warner-Führungskräfte glaubten, das aber bei der Veröffentlichung völlig entgleist war und zu einem der größten kommerziellen Misserfolge des Jahres 2024 wurde.

Es wird berichtet, dass Joker: Folie à Deux Warner am Ende rund 200 Millionen US-Dollar an reinen Verlusten kostete, und laut einem Bericht von Bloomberg war der Chef David Zaslav wütend über die ganze Situation. Er soll auch Treffen mit einigen der anderen Führungskräfte von Warner Bros. Motion Picture Group gehabt haben, bei denen er nicht nur Folie à Deux, sondern auch einige andere teure Filmprojekte des Studios kritisierte.

Nun, nicht viel war richtig mit Joker: Folie à Deux, das für sein Drehbuch, sein Tempo und seine Charakterentwicklung weithin kritisiert wurde. Viele meinten, Todd Phillips habe die Erwartungen der Fans einfach nicht berücksichtigt und kreative Entscheidungen getroffen, die den Wünschen der Öffentlichkeit zuwiderliefen.

Was hätte deiner Meinung nach mit der Fortsetzung gemacht werden sollen, oder denkst du, dass Joker: Folie à Deux in Ordnung ist, so wie es ist?