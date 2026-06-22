Der CEO von CD Projekt Red ist sich nicht sicher, ob das Unternehmen seinen "vollständigen Erlösungsbogen" schon durchlaufen hat

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CD Projekt Red mag einer der beliebtesten Entwickler sein, aber beim Start von Cyberpunk 2077 schien es, als würde all der Wohlwollen, den The Witcher 3: Wild Hunt mit sich brachte, weggeworfen werden, da unser erster Ausflug in Night City ein fehlerhaftes Chaos war.

Viele Fans würden sagen, dass CD Projekt Red Cyberpunk 2077 inzwischen erlöst hat, obwohl Chef Michał Nowakowski weiß, dass es für manche Spieler schwer ist, über diesen anfänglichen Vertrauensverlust hinwegzukommen. "Ich bin nicht zu hundert Prozent überzeugt, dass wir den kompletten Erlösungsbogen durchlaufen haben. Ich bin überzeugt, dass wir den Glauben einiger Menschen auf unbestimmte Zeit verloren haben, und das ist eine faire Sache. Aber ich hoffe wirklich, dass wir es zurückschaffen können – wenn nicht mit The Witcher 4, dann mit dem, was als Nächstes kommt", sagte er Edge (über GamesRadar).

Während CD Projekt Red nach der Veröffentlichung beweisen musste, dass Cyberpunk 2077 ein phänomenales Spiel ist, ist es wahrscheinlich, dass Nowakowski The Witcher 4 eine ebenso starke Resonanz erhält wie sein Vorgänger zum Start. Fans warten daher nicht, bis das Spiel repariert ist, und können sich sofort mit ihren neuesten Monsterjagd-Abenteuern beschäftigen, sobald sie verfügbar sind. CD Projekt Red hat viel Arbeit investiert, um eine Cyberpunk-Situation zu vermeiden, aber wir müssen sehen, ob es sich auszahlt, sobald wir The Witcher 4 vollständig sehen.