Der belgische Radfahrer Wout van Aert zieht sich wegen einer infizierten Ellbogenverletzung von der Tour de France zurück

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Die Tour de France beginnt in etwas mehr als zwei Wochen (4. Juli in Barcelona), und der belgische Radfahrer Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) hat bestätigt, dass er dieses Jahr nicht teilnehmen wird, da er sich bei einem unversehrten Sturz während des Trainings eine anhaltende Ellbogenverletzung zugezogen hat und die ihn bereits zum Rückzug von der Tour de Auvergne-Rhône-Alpes zwang.

Team Visma erklärt in einer Stellungnahme, dass die Ellbogenverletzung unerwartet entzündet wurde. Seine Wunde wurde im Krankenhaus gereinigt und er verbrachte dort eine Nacht unter Beobachtung. Nach Rücksprache mit Van Aert, dem medizinischen Personal und den Leistungstrainern wurde beschlossen, dass eine vollständige Genesung oberste Priorität hat und Van Aerts Gesundheit an erster Stelle steht, teilte das Team mit.

"Das ist natürlich eine große Enttäuschung", sagte Van Aert. "Die Tour de France ist jedes Jahr eines meiner Hauptziele. Leider hat ein Sturz während des Trainings einen Strich durch die Rechnung geworfen, und die Verletzung an meinem Ellbogen hat sich verschlimmert und ist immer noch nicht ausreichend verheilt. Gemeinsam mit dem Team sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ein Start in Topform derzeit nicht möglich ist. Mein voller Fokus liegt jetzt auf meiner Genesung, damit ich später in dieser Saison wieder auf mein bestes Niveau zurückkehren kann."

Der 31-jährige belgische Radfahrer hat zwischen 2019 und 2025 zehn einzelne Tour-de-France-Etappen gewonnen, darunter 2022 die Punktewertung. Einer der wichtigsten Siege seiner Karriere gelang ihm im vergangenen April, als er den Favoriten Tadej Pogacar besiegte und Paris-Roubaix gewann, sein zweites "Denkmal" nach Mailand-San Remo 2020, womit sein bekanntes Pech beendet (oder genauer gesagt, vorübergehend pausierte): Eine Reihe von Unfällen, Reifen und nun Verletzungen haben ihn daran gehindert, viele weitere Rennen zu gewinnen, die er verdient hätte, was Wout van Aert zu einem der beliebtesten nicht-französischen Radfahrer Frankreichs macht.