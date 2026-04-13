Wout van Aert sprintet Pogacar bei Paris-Roubaix und gewinnt den zweiten Monument, "bedeutet mir im Grunde alles"

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Wout van Aert hat seinen zweiten Monument-Sieg errungen, indem er die Favoriten Tadej Pogacar und Mathieu van der Poel beim Paris-Roubaix besiegt – der erste Belgier, der seit Philippe Gilbert 2019 gewann. Van Aert, der 2020 Mailand-San Remo gewann, beendete Van der Poels Serie von drei Siegen in Folge seit 2023 (vierter Platz, 15 Sekunden hinter van Aert) und verwehrte Pogacar im letzten Sprint das letzte Denkmal, das ihm auf seiner ohnehin schon historischen Trophäenliste fehlt. Ein weiterer Belgier, Jasper Stuyven, wurde Dritter, 13 Sekunden dahinter.

Wout van Aerts Pech, das laut CyclingWeekly "ein Teil dessen ist, was ihn charmant macht", hat dem Belgier die Trophäen verwehrt: Unfälle oder Reifen standen im Weg. Das könnte erklären, warum ein nicht-französischer Radfahrer so viel Unterstützung von den lokalen Fans erhielt, als er Pogacar im Velodrom überholte.

"Dieses Rennen zu gewinnen bedeutet mir im Grunde alles. Wir bringen so viele Opfer, um auf dieses Niveau zu kommen, kämpfen immer zurück, und jedes Jahr ist unser Ziel dieses Rennen und Flandern. Um es so in einem Sprint mit Tadej im Trikot zu beenden, gibt es keinen besseren Weg", sagte Van Aert, der sich an die schlechten Erfahrungen des Vorjahres erinnerte, aber erklärte, dass sie ihm das Wissen gegeben hatten, es am Sonntag zu schaffen.

Van Aert widmete seinen Sieg Michael Goolaerts, einem belgischen Radfahrer, der während eines Rennens in Briastre während der Paris-Roubaix-Ausgabe 2018 an einem Herzstillstand starb, als er erst 23 Jahre alt war.