Der bekannte Anime- und Unterhaltungsproduzent Toei Company kündigt die hauseigene Spielemarke Toei Games an

HQ

Toei Company, der japanische Unterhaltungsgigant hinter erfolgreichen Anime, TV-Serien, Filmen und mehr, hat angekündigt, einen eigenen Gaming-Ableger namens Toei Games zu gründen. Dieses neue Verlagslabel wird sich dieses Jahr hauptsächlich darauf konzentrieren, Spiele für PC über Steam zu erstellen, aber es gibt auch Pläne, die Titel für Xbox, PlayStation und Switch zu erweitern.

"Unser Ziel ist es, eine neue IP zu schaffen, die die Welt fesselt, beginnend mit Spielen", heißt es in der Pressemitteilung von Toei, die die Gründung von Toei Games ankündigt (Übersetzung über Gematsu). Das erste Spiel von Toei Games wird sehr bald vorgestellt und erscheint am 24. April, also diesen Freitag.

Es ist interessant zu beobachten, wie Toei diese Gelegenheit nutzen will, um neue geistige Rechte zu etablieren. Angesichts der Fülle an japanischen Medien, die ihm zur Verfügung stehen, könnte man meinen, sie würden nur einige erfolgreiche Spiele daraus machen. "Die erste Auswahl an Titeln, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird, wird keine Spiele mit den bestehenden IPs von Toei sein, sondern komplett neue Spiele, die von talentierten Kreativen aus Japan und dem Ausland geschaffen wurden", heißt es in der Pressemitteilung.

"Spiele sind eine äußerst globale Form der Unterhaltung, die sich weiterhin über Sprach- und Landesgrenzen hinaus verbreitet. Die mittelfristige bis langfristige Vision unserer Gruppe, "TOEI NEW WAVE 2033", zielt darauf ab, die von Toei geschaffenen "Geschichten" der ganzen Welt zugänglich zu machen, und wir sind überzeugt, dass unsere Herausforderung im Spielegeschäft, mit dem globalen Markt als Hauptkampffeld, die Verkörperung dieser Vision ist. Toei Games strebt an, komplett neue IPs von Grund auf zu schaffen. anstatt einfach bestehende IPs zu nutzen. Wir werden die Technologie und das Fachwissen, das wir durch die Videoproduktion entwickelt haben, in unser neues Spielegeschäft einbringen und Toeis einzigartiges Unterhaltungserlebnis für Spieler auf der ganzen Welt liefern", sagte Toeis Präsident und CEO Fumio Yoshimura.