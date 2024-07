Der Bär - Staffel 3

HQ

Ich glaube fest daran, dass die zweite Staffel von The Bear zu den besten Fernsehserien gehört, die es gibt. Es hat wirklich alles und weil es so ordentlich um die Zeitbeschränkungen der Restauranteröffnung herum verpackt ist, lässt es keine Zeit für Fett und unnötige Details.

Das Problem mit The Bear Staffel 2 ist jedoch, dass es wirklich schwierig ist, daran anzuknüpfen. In gewisser Weise fühlt sich die zweite Staffel fast wie der perfekte Abschluss der Serie an. Nachdem Staffel 1 damit endet, dass Carmy das Geld bekommt, um sie richtig krachen zu lassen, gipfelt Staffel 2 darin, dass er das Restaurant eröffnet, das er sich schon immer gewünscht hat. Natürlich fällt dank der langen Zeit in der Tiefkühltruhe im perfekten Moment alles auseinander, aber das fühlt sich immer noch durch und durch wie Der Bär an.

Bleibt also eine Staffel 3, die sich bereits von der ersten Minute an als notwendig erweisen muss. Ja, wir wollen sehen, was mit diesen Charakteren passiert, die wir lieben, aber wir brauchen auch ein neues Ziel, auf das sie alle hinarbeiten können. Oder, wenn wir das nicht haben, brauchen wir für jeden großen Akteur einen triftigen Grund, damit wir weiterhin Interesse an ihm haben. Und leider kann ich nicht mit voller Sicherheit sagen, dass The Bear Staffel 3 das einhält.

Diese Staffel ist immer noch sehr gut für manchmal bemerkenswertes Fernsehen, aber zu sagen, dass sie auch nur annähernd der perfekte Vorgänger ist, wäre einfach falsch. Es gibt einige eklatante Probleme mit The Bear Staffel 3, die wir wahrscheinlich jeder anderen Serie verzeihen würden, aber da es sich um The Bear handelt, kann sie damit nicht ganz durchkommen.

Das größte Problem, das ich hatte, war das allgemeine Tempo und das unwichtige Gefühl, das diese Staffel hat. Nach einer ersten Episode, die größtenteils als Zusammenfassung dessen diente, was zuvor gekommen war, war ich bereit, weiterzumachen, und doch dauerte es bis zur zweiten Hälfte der Staffel, bis es sich wirklich so anfühlte, als würde etwas Wertvolles passieren. Beziehungsrisse, die in der letzten Staffel auftraten, werden in den Hintergrund gedrängt, Probleme, die innerhalb der Staffel hätten auftreten und gelöst werden können, wurden verdrängt, um dieses allgemeine Bedürfnis zu schaffen, dass Staffel 4 diejenige ist, in der alles passieren wird.

Nicht gerade ein gutes Gefühl, wenn man dann den größten Teil von Staffel 3 sieht. The Bear ist immer noch ein mehr als unterhaltsamer Film, dank der Arbeit, die in den vergangenen Staffeln an der Entwicklung der Charaktere geleistet wurde, aber es gibt ein Gefühl der Apathie gegenüber Staffel 3, das ich wirklich nicht erwartet hatte. Zu wissen, dass man eine vierte Staffel bekommen wird, muss großartig sein, aber das bedeutet nicht, dass man irgendeine Art von Dringlichkeit opfert, um die Dinge in der dritten zu erledigen. Es gibt immer noch großartige Episoden und denkwürdige Momente, die ich nicht spoilern werde, aber sie kommen größtenteils später, so dass sich vor allem die erste Hälfte so anfühlt, als würde sie die Füße verschleppen, damit die guten Sachen für Staffel 4 aufgehoben werden können.

Es gibt auch viel zu viele Fak-Momente für meinen Geschmack in dieser Staffel. Jede Episode hat eine Art Widmung an die Faks. Neil, gespielt von Mathy Matheson, ist viel zu sympathisch, um jemals nervig rüberzukommen, aber sein Bruder Theodore Fak, der sonst einen tollen Cameo-Auftritt in der Weihnachtsfolge von Staffel 2 hatte, fühlt sich in dieser Staffel sehr anmaßend an. Ich musste den Schauspieler, der Ted Fak spielt, googeln, nur um sicherzugehen, dass er kein Autor oder Produzent ist, der sich selbst mehr Screentime gibt. Es gibt auch einen Fak-Cameo-Auftritt, der im Gegensatz zu früheren Auftritten von Prominenten in der Serie nur dazu diente, die Immersion von The Bear zu brechen, so dass es sich eher wie ein SNL-Sketch anfühlte als wie das prestigeträchtige Fernsehen, als das wir es kennen.

Es wirkt wie eine Antwort auf diejenigen, die The Bear dafür kritisieren, dass es als Komödie abgestempelt wird, da die stümperhaften Faks der Serie eine sehr offensichtliche komödiantische Erleichterung verleihen, die sich die meiste Zeit fehl am Platz anfühlt. Ihre Bildschirmzeit raubt auch anderen eine anständige Entwicklung. Ritchie, der beste Charakter der Serie, fühlt sich die meiste Zeit der Staffel beiseite gelassen, zum Beispiel, weil er einen Handlungsbogen hat, der beginnt, aber nicht endet.

Alles in allem fühlt sich The Bear Staffel 3 wie ein unfertiges Produkt an. Wir wissen, dass der ursprüngliche Plan war, die Staffeln 3 und 4 hintereinander zu drehen, aber jetzt ist der Druck für die vierte Staffel viel höher. Vielleicht braucht der Schöpfer Christopher Storer den Druck, Großes zu erreichen, wie Carmy selbst. Wir müssen abwarten und sehen. Es mag sich so anhören, als wäre ich zu hart mit The Bear umgegangen, aber wenn man großartiges Fernsehen erwartet und größtenteils nur großartige, sehenswerte Episoden bekommt, fühlt man sich ein wenig deprimiert. Aber das ist nur, wie verwöhnt ich von dieser Show war.