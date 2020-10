Denkt kommende Woche an das Sekiro-Update

Wer sich gerade auf die Raid-Herausforderung von Ghost of Tsushima vorbereitet, der darf bei all dem Samurai-Grind nicht vergessen, dass Sekiro: Shadows Die Twice Ende nächster Woche ein kleines Update bekommt. Schon vor drei Monaten haben uns die Entwickler bei From Software all die Neuerungen präsentiert, am Wochenende wollten sie mit einem kleinen Video nur noch einmal auf die Aktion hinweisen, damit ihre Arbeit nicht untergeht. Am 28. Oktober um 19:00 Uhr soll das Update auf allen Plattformen live sein, dann könnt ihr in Sekiro: Shadows Die Twice neue Kostüme sammeln, Bosse so oft herausfordern, wie ihr wollt, und die Nachrichten fremder Spieler lesen.

You're watching Werben

Quelle: From Software.