Ende Oktober beginnt die Geschichte von Iyo in Ghost of Tsushima: Legends

Seit genauer einer Woche können Spieler in Ghost of Tsushima gemeinsam Mongolen abschlachten und das scheint bei den Spielern auf entsprechende Zustimmung gestoßen zu sein. Laut dem Team von Sucker Punch seien in der ersten Woche über zwei Millionen Matches zustande gekommen, deshalb bereitet sich das Studio nun auf den nächsten Schritt vor. Am 30. Oktober öffnet die letzte Herausforderung von Ghost of Tsushima ihre Pforten: der Raid "The Tale of Iyo".

Der Raid dient laut den Entwicklern als Fortführung der Koop-Geschichte, die zwei Spieler in Ghost of Tsushima: Legends gemeinsam bestreiten können. Dementsprechend solltet ihr diese neun Episoden zuvor abgeschlossen haben, ehe ihr euch in die End-Game-Herausforderung schmeißt. Ihr braucht aber ohnehin ein hohes Ausrüstungslevel, um euren Mitspielern kein Klotz am Bein zu sein. Sucker Punch empfiehlt ein Mindestmaß an KI von 100 (und das soll wohl schon eine ordentliche Herausforderung sein). Matchmaking ist für diese Aktivität übrigens nicht verfügbar, ihr müsst eure Truppe also selbstständig organisieren.

Ghost of Tsushima war für Sucker Punch ein großer Erfolg und da dieses neue Kapitel nun abgeschlossen wurde, fragen sich einige Fans vielleicht, was das Team als Nächstes anstellt. Eine Vermutung, die in dieser Woche aufkam, ist die Idee, dass eine Fortsetzung oder zumindest eine Story-basierte Erweiterung in der Entwicklung sein könnte. Auf ihrer Homepage suchen die Entwickler nämlich nach einem Autoren, der "ein hervorragendes Verständnis dafür [besitzt], wie man in einem AAA-Open-World-Spiel wirkungsvolle, charakterbasierte Geschichten erzählt". Die Bewerber sollen darüber hinaus "Kenntnisse über die feudale, japanische Geschichte" mitbringen. Klingt beides doch vielversprechend, oder?

Quelle: Sucker Punch.