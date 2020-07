Boss-Rush-Modus, Geistdaten und neue Klamotten in Sekiro: Shadows Die Twice

Korrektur, 29. Juli 20:15 Uhr: Ich bin mit den Terminen durcheinander gekommen. Das Update wird nicht heute oder Morgen, sondern erst in drei Monaten online gehen - am 29. Oktober. Entschuldigt bitte die Verwirrung, die Meldung wurde entsprechend aktualisiert

FromSoftware schiebt 1,5 Jahre nach der Veröffentlichung von Sekiro: Shadows Die Twice ein kleines Content-Update für ihr fantastisches Actionspiel nach, weil sich das Game so gut verkauft. Mehr als fünf Millionen Spieler seien laut dem Hersteller mittlerweile bereits am bockschweren Soulslike verzweifelt, deshalb haben die Entwickler in ihrem offiziellen Blog drei neue Überraschungen kurz aufgelistet, die am 29. Oktober auf Xbox One, Playstation 4 und PC gelangen sollen.

Zum einen wird es möglich sein, bereits besiegte Bosse erneut herauszufordern. Wer es einige Nummern schwerer braucht, der kann sich im "Gauntlet of Strength" in einen Boss-Rush-Spielmodus werfen, der uns diese harten Brocken in "konsekutiven Schlachten" entgegen wirft. Für diesen immensen Kraftaufwand schaltet ihr zwei neue Kostüme frei, mit denen das Aussehen vom einarmigen Wolf optisch angepasst werden kann. Ein drittes Outfit erhalten alle Spieler, die das Game mindestens einmal erfolgreich abgeschlossen haben.

Die letzte Neuigkeit knüpft an vergangene Souls-Ableger ab, denn FromSoftware führt endlich die Geistdaten von anderen Spielern ein. Wir können 30 Sekunden lange Abbilder unserer Aktionen für die Nachwelt aufnehmen und anderen Spielern entweder dabei helfen versteckte Geheimnisse zu entdecken oder sie in eine Falle locken. Übrigens füllt ihr beim Beobachten dieser Überbleibsel langsam etwas HP wieder auf, das Ganze lohnt sich also. Außerdem wird es möglich sein, kurze Nachrichten im fachmännischen Souls-Jargon in der Welt zu platzieren.

