Demon Slayer: The Hinokami Chronicles könnt ihr zum Start nicht mit 60 fps spielen

HQ

Am Wochenende konnten wir das Actionspiel Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles ausprobieren, das bei den Naruto-Leuten CyberConnect2 entsteht. Die Entwickler wollen ihr Kampfspiel am 15. Oktober veröffentlichen und darin die ersten acht Bände der mittlerweile abgeschlossenen Manga-Reihe thematisieren. Abgesehen von der Geschichte wartet zum Start im kommenden Monat ein Versus-Modus auf euch, in dem ihr elf unterschiedliche Charaktere ausprobieren könnt (einige davon stehen in verschiedenen "Formen"/Varianten zur Verfügung).

CyberConnect2 wird den Titel nach dem Verkaufsstart mit weiteren Inhalten aktualisieren und wie genau diese Inhalte aussehen, haben wir diese Woche ebenfalls erfahren. Zum einen müsst ihr The Hinokami Chronicles zwingend aktualisieren, wenn ihr online spielen wollt, da dieser Spielmodus erst mit dem Day-1-Patch eingeführt wird. Da die Online-Matches ja eh eine Internetverbindung voraussetzen, dürfte das Titel-Update kein Problem darstellen. Offline-Partien sind allerdings auch so möglich und die dazugehörigen Spielfiguren schaltet ihr frei, indem ihr die Einzelspielerkampagne voranschreiten lasst.

Nach der Veröffentlichung werden mehrere (angeblich sechs) spielbare Dämonen in das Kampfspiel gelangen. Darüber hinaus möchte das Studio den Spielversionen auf PC, PS5 und Xbox Series X einen Performance-Modus zur Verfügung stellen. Dieser verspricht eine Bildrate von 60 Frames pro Sekunde in der freien Erkundung und in den Kämpfen. Besitzer einer Series S profitieren davon nicht, da explizit die leistungsstärkere Variante der Xbox-Series-Konsolen gemeint wird.