Spielbare Teufel als kostenlose Updates für Demon Slayer: The Hinokami Chronicles bestätigt

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles wird nach der Veröffentlichung kostenlose Inhalte in Form weiterer, spielbarer Charaktere erhalten. Cyberconnect2 bestätigte via Pressemitteilung, dass Muzan Kibutsujis dämonische Brut im Rahmen kostenloser Post-Launch-Updates in das Beat 'em Up aufgenommen wird und anschließend für den Versus-Modus bereitsteht. Informationen zu den verfügbaren Spielfiguren gibt es noch keine, doch die Liste an möglichen Vertretern ist überschaubar. Der Spinnendämon Rui Ayaki beispielsweise scheint eine naheliegende Option zu sein.

Quelle: Gematsu.