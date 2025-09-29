One Battle After Another startet mit 48,5 Millionen US-Dollar an den Kinokassen bei einem Budget von 130 Millionen US-Dollar

HQ

Paul Thomas Andersons One Battle After Another startete am Wochenende seinen radikalen Kassenlauf, und während die Film-Communities in den sozialen Medien von dem Politthriller besessen sein mögen, scheint es, dass das Publikum im Großen und Ganzen ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit braucht.

Laut Box Office Mojo eröffnete One Battle After Another mit 48,5 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen. Auch wenn dies für einen Film, der anscheinend fast 300 Millionen Dollar benötigt, um die Gewinnschwelle zu erreichen, nicht überwältigend klingen mag, könnte Warner Bros. noch nicht ins Schwitzen kommen.

Wie wir Anfang des Jahres bei Sinners gesehen haben, brauchen Originalfilme, die ein R-Rating haben, manchmal ein wenig Hype, um den Ball ins Rollen zu bringen. One Battle After Another hat hervorragende Kritiken erhalten, und wenn sich unter den Zuschauern herumspricht, dass dies in der Tat ein Muss ist, könnten wir stetige Einnahmen an den Kinokassen sehen.

Oder auch nicht, je nachdem. Wir müssen abwarten und sehen, aber im Moment hat One Battle After Another nicht viele große Konkurrenten in seinem Genre und Bereich. Einige Kinobesucher haben sich Gabby's Dollhouse: The Movie angesehen, und der neueste Demon Slayer-Film hat inzwischen weltweit 600 Millionen Dollar eingespielt, aber wir sind uns nicht sicher, ob es viele Kinogänger gibt, die auf die Leinwand schauen und sich fragen, ob sie Gabby's Dollhouse oder den neuesten PTA-Film sehen sollten.