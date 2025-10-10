Demo zu Heroes of Might and Magic: Olden Era jetzt verfügbar

HQ

Viele von euch sind vielleicht noch nicht geboren, aber am 9. Oktober vor 30 Jahren wurde das PC-Gaming für immer verändert. Oder zumindest wurde eine Reihe von rundenbasierten Fantasy-Titeln geboren, die sich schnell von den anderen abhoben. Es war Heroes of Might and Magic, und jetzt steht Ubisoft, das die IP kontrolliert, kurz davor, einen neuen Teil der Serie zu veröffentlichen, Heroes of Might & Magic: Olden Era, der genau die frühen Teile der Serie im Auge hat, die auch heute noch ein fesselndes Gameplay bieten, das andere Franchises nicht replizieren konnten.

Gestern Abend veranstaltete Ubisoft ein spezielles Streaming-Event, das auf die Geschichte der HoMM-Franchise zurückblickte, und kündigte auch die Veröffentlichung der Olden Era-Demo an. Es war eine bittersüße Ankündigung, da sie auch die Verzögerung der Early-Access-Veröffentlichung auf Anfang 2026 feststellte.

In der Demo von Heroes of Might &a Magic: Olden Era können wir vier der fünf bisher vorgestellten spielbaren Fraktionen ausprobieren (die letzte war das Schisma), aber zum Glück in den drei Spielmodi, die zum Start verfügbar sein werden. Sie können auf die Heroes of Might & Magic: Olden Era -Demo von Ubisoft Connect und Steam zugreifen. Und um die Nostalgie wieder in Mode zu bringen, sind die klassischen Teile von Heroes of Might & Magic II und Heroes of Might & Magic III, beide in der Gold- bzw. Complete-Version, im Game Pass auf dem PC erschienen und in allen aktuellen Abonnementstufen erhältlich.

Werden Sie die Heroes of Might & Magic: Olden Era -Demo ausprobieren? Schaut euch den neuen Trailer unten an.