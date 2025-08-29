The Schisma, die fünfte spielbare Fraktion in Heroes of Might and Magic: The Olden Era, enthüllt

HQ

Das Studio Unfrozen hat eine neue spielbare Fraktion für Heroes of Might and Magic: The Olden Era enthüllt, die auf der Opening Night Live auf der Gamescom vorgestellt wurde. Die Schisma, eine Gruppe von Alva-Dissidenten, die begannen, die verlorenen Riten der Vori zu erforschen, um der Bedrohung durch den Bienenstock auf dem Kontinent Jadame entgegenzuwirken. Dank dieser Riten kann das Schisma uralte und gefährliche Magie erforschen und Horden übernatürlicher Monster beschwören, um sich ihren Feinden zu stellen.

In der Praxis scheint sich diese Fraktion stark auf die Entwicklung von Eismagie-Fähigkeiten zu konzentrieren, sowie auf Gegenzauber, um diese Option für feindliche Helden zu deaktivieren. Die Kreaturen der Schisma-Armee sind stark von den Schrecken des Cthulhu-Mythos inspiriert und können einmal pro Kampf eine Wiederbelebungsfähigkeit einsetzen, um verbündete Einheiten an dem Punkt, an dem sie gefallen sind, wieder zum Leben zu erwecken.

Einen detaillierten Blick auf die Schisma-Fraktion erhaltet ihr im Trailer unten. Am 9. Oktober feiert das Heroes of Might and Magic-Franchise sein 30-jähriges Jubiläum, und The Olden Era wird einen besonderen Platz im Stream haben, um diesen Meilenstein zu feiern. Vielleicht wird der Early Access-Start des Spiels angekündigt? Den Stream könnt ihr auf dem YouTube-Kanal von Ubisoft abrufen.