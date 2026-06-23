Deborah Ann Woll weiß seit fast zehn Jahren von God of War: Laufey

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Das Faye-Spin-off God of War: Laufey kam für die Fans Anfang dieses Monats vielleicht etwas überraschend, als es von PlayStation vorgestellt wurde. Der Star des Spiels, Deborah Ann Woll, wusste jedoch schon lange, dass das kommen würde, und musste das Geheimnis fast zehn Jahre lang bewahren.

Im Gespräch mit CGM erklärte Wull, dass Cory Barlog das Konzept von Laufey enthüllte, als sie 2018 erstmals die neue Version von God of War gezeigt und gefragt wurde, ob sie Faye für God of War: Ragnarök sein wolle.

"[Barlog] hat es mir 2018 vorgestellt, und sie wussten es schon davor. Es ist verrückt. Als Cory mich zum Beispiel hereinbat, um über Ragnarök zu sprechen und mir das Spiel von 2018 zu zeigen, hatte er bereits ein Poster für das Laufey-Spiel, auf dem ich und ein Würfel zu sehen waren. Ein Würfel, der von Anfang an da ist. Es ist ein tiefer Teil der Lore", erklärte Wull. Der Daredevil-Star sprach weiter darüber, wie willkommen sie sich bei der Arbeit mit God of War gefühlt hat und dass es ihr Lieblingsjob ist, den sie je hatte.

"Ich kneife mich, dass ich Teil davon sein darf und dass ich die Führung für ein bisschen von dieser neuen Richtung übernehmen darf. Die andere Richtung wird sich auch weiterhin fortsetzen. Aber wir werden ein wenig Zeit und Energie darauf verwenden, diese Welt zu erweitern, und damit wirklich deutlich machen wollen: Wir setzen noch stärker auf die Welt von God of War", sagte Wull.

God of War: Laufey erscheint bald auf der PS5.