Death By Scrolling bestätigt für PS5, Switch 2 und Xbox Series S/X

Man muss zugeben, es wäre wirklich deprimierend, zu sterben und dann in irgendeinem Schwebezustand im Fegefeuer festzustecken, unfähig, ins Jenseits weiterzuziehen wegen teurer Fährfahrten. Und das ist zufällig die Prämisse von Death By Scrolling, entwickelt von Ron Gilberts (Day of the Tentacle, Monkey Island, Thimbleweed Park ) Studio Terrible Toybox, wo er persönlich als Regisseur, Designer und Programmierer beteiligt war.

Das verheißt natürlich Gutes, aber leider ist es nicht gerade einfach, ins süße Jenseits zu gelangen, denn der Reaper selbst jagt dich durch die Levels hinauf, was das Gefühl verstärkt, in einer Art kosmischer Bürokratie festzustecken, die von Purgatory Inc. nach dem Tod geschaffen wurde. Herausfordernd, aber oft unglaublich spaßig.

Death By Scrolling wurde tatsächlich letzten Herbst auf Steam veröffentlicht, wo es jetzt positive Nutzerbewertungen vorweisen kann. Und jetzt ist es fast an der Zeit, dass mehr Leute dieses Roguelike-RPG erleben, während sie kämpfen, den Fährmann zu bezahlen und den Fluss auf die andere Seite zu überqueren.

Es wurde insbesondere für PlayStation 5, Switch und Xbox Series S/X angekündigt – und erscheint bereits am 16. April. Wenn du auf dem PC spielst, gibt es auch etwas, worauf du dich freuen kannst, wie es in der Pressemitteilung heißt:

"Die Veröffentlichung am 16. April stellt außerdem ein großes Inhaltsupdate vor, das gleichzeitig auf PC und Konsolen verfügbar ist, mit einem neuen spielbaren Charakter, einem brandneuen Biom zum Erkunden sowie mehreren Verbesserungen im Gameplay und bei der Lebensqualität."

Sehen Sie sich unten den ersten Trailer zu den Konsolenversionen an.