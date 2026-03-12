David Villa tritt dem Vorstand von Atlético de Madrid unter neuen amerikanischen Eigentümern bei

HQ

Apollo Sports Capital, das amerikanische Sportinvestmentunternehmen, das im vergangenen Jahr 57 % von Atlético de Madrid gekauft hat, hat den Vorstand umgestaltet, der von fünf auf elf Mitglieder wächst. Enrique Cerezo und Miguel Ángel Gil bleiben mindestens drei Jahre Vorsitzender bzw. CEO, doch unter den sechs neuen Mitgliedern sticht der Name David Villa hervor.

Villa spielte nur eine Saison im Atlético de Madrid, hinterließ aber mit dem Sieg in der LaLiga 2013/14 seine Spuren. Er gewann außerdem große Titel mit Zaragoza, Valencia und Barcelona. Villa ist außerdem der beste Torschütze in der Geschichte der spanischen Nationalmannschaft und erzielte zwischen 2005 und 2017 59 Tore in 98 Einsätzen.

"Ich freue mich sehr, mit neuen Aufgaben zum Verein zurückzukehren, aber mit dem gleichen Wunsch, Atlético de Madrid Saison für Saison wachsen zu lassen. Der Verein hat seit mehreren Jahren ein bedeutendes Wachstum erlebt, und ich hoffe, zu unserem anhaltenden Erfolg beitragen zu können. Ich bin sehr dankbar, dass sie mich für diese Rolle in Betracht gezogen haben", sagte Villa in der Bekanntgabe am Donnerstag.

Atlético de Madrid baut ein riesiges Sport- und Freizeitzentrum in Madrid

Mit dem neuen Vorstand und der Neuorganisation der Aktionäre hat der Vorstand außerdem eine Kapitalerhöhung von bis zu 100 Millionen Euro genehmigt, die für das neue städtische Projekt City of Sport verwendet wird, das neben dem Riyadh Air Metropolitan Stadion in Madrid entwickelt wird, mit Sportanlagen, einem Einkaufszentrum und sogar einem riesigen künstlichen Strand. angeblich das größte Wellenbecken Europas.