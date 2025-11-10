Atlético de Madrid an amerikanischen Fonds Apollo Sports Capital verkauft, Präsident und CEO bleiben

HQ

Atlético de Madrid wurde von Apollo Sports Capital, einer amerikanischen Sportinvestmentgesellschaft, aufgekauft. Die bisherigen vier Hauptaktionäre des spanischen Fußballvereins werden weitermachen, haben aber einen Teil ihrer Vermögenswerte an Apollo verkauft, und nun wird Apollo mit 57 % des Vereins, der vom Fonds mit 2.500 Millionen Euro bewertet wurde, der Hauptaktionär sein.

Die Investition muss noch von den behördlichen Genehmigungen genehmigt werden, und sie gehen davon aus, dass dies im ersten Quartal 2026 der Fall sein wird. "Nach Abschluss der Transaktion wird Atlético de Madrid, einschließlich Atlético de San Luis und Atlético Ottawa, mehrheitlich im Besitz von Apollo Sports Capital sein, zusammen mit Herrn Gil, Herrn Cerezo, der Quantum Pacific Group und den Ares Management Fonds als Aktionäre", sagte der Verein.

Die bisherigen Eigentümer, darunter Miguel Ángel Gil und Enrique Cerezo, werden weiterhin als CEO und Präsident des Clubs fungieren und "die Kontinuität und Vision des Projekts und seiner Führung garantieren", sagte der Verein in einer Erklärung, aber der neue Riese wird "die finanzielle Stärke, die sportliche Wettbewerbsfähigkeit und den Einfluss auf die Gemeinschaft des Clubs verbessern", mit geplanten Investitionen in die Sportmannschaft und großen Infrastrukturprojekten, wie einem neuen Sport- und Unterhaltungsviertel neben dem Riyadh Air Metropolitano-Stadion namens Ciudad del Deporte.

"Atlético wäre nicht in der Lage, in der es sich heute befindet, ohne die Unterstützung der Wanda Group, Quantum Pacific und Ares, deren Unterstützung uns in entscheidenden Momenten gestärkt hat", sagte Miguel Ángel Gil, CEO des Klubs. "Mit Blick auf die Zukunft sehen wir gemeinsam eine große Chance, ein starkes, nachhaltiges Wachstum von Atlético de Madrid voranzutreiben, indem wir auf unserem bemerkenswerten Erbe aufbauen."