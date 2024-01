Dave the Diver schwimmt über 3 Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Dave the Diver brauchte nicht einmal zwei Wochen, um mehr als 1 Million Exemplare zu verkaufen. Eine erstaunliche Leistung für etwas, das viele bei ihren Game of the Year Awards im letzten Jahr gerne als Indie-Spiel bezeichneten. Es stellt sich heraus, dass die Anzahl der Spieler, die tauchen und ein Sushi-Restaurant leiten wollen, seitdem in einem beeindruckenden Tempo gewachsen ist.

Die Entwickler von Mintrocket geben bekannt, dass Dave the Diver mittlerweile mehr als 3 Millionen Mal verkauft wurde. Jetzt muss es nur noch den Weg zu PlayStation und Xbox finden, um den Meilenstein von 5 Millionen zu erreichen, bevor man Fish and Chips sagen kann.