Dave the Diver hat sich mehr als 1 Million Mal verkauft

Nur sehr wenige haben es bemerkt, als Dave the Diver letztes Jahr als Early Access veröffentlicht wurde, also war Magnus nicht der einzige, der extrem positiv überrascht war, als er es letzten Monat zur Überprüfung spielte. Diese fantastische Kritik führte dazu, dass das Spiel in den Steam-Charts nach oben schoss, was uns bis heute führt.

Mintrocket hat bekannt gegeben, dass Dave the Diver weniger als zwei Wochen nach dem Verlassen des Early Access und dem Start um echtes Geld die Marke von 1 Million Spielern überschritten hat. Sehr beeindruckend und wohlverdient, also herzlichen Glückwunsch an das Team. Hoffen wir, dass die Spielerbasis weiter wächst und das Spiel es bald auf PlayStation, Xbox und Nintendo Switch schafft.