Das Warhammer-Äquivalent von Rambo schließt sich deiner Gruppe in Warhammer 40,000: Dark Heresy an

HQ

In einer Galaxie, in der Weltraumelfen, riesige Orks, Hightech-Fischmenschen und Milliarden fleischhungriger Käfer leben, klingt es vielleicht unmöglich, ein normaler Mensch zu sein und zu überleben. Auf bestimmten Planeten werden Menschen jedoch durch die harte Umgebung, in der sie leben, noch härter. Kein Planet hat so einen Ruf für starke Truppen wie Catachan, und in Warhammer 40,000: Dark Heresy bekommen wir einen seiner Kämpfer in unserer Gruppe.

Im neuen Trailer zu Warhammer 40,000: Dark Heresy lernen wir Haymar Devos kennen, einen Mann, der bereits seinen Beruf als Elitesoldat ausgeübt hat und nun für die Inquisition arbeitet, um sich mit den dunkelsten, schäbigsten Feinden der Menschheit auseinanderzusetzen. Aus dem kurzen Einblick in sein Gameplay im Trailer scheint es, als gäbe es Optionen, wie er ein gewöhnlicher Soldat und ein schleichender Kämpfer sein wird, der das Kampfmesser in seiner Gesäßtasche benutzt.

Haymar ist nur einer der vielen Gefährten, die wir in Warhammer 40,000: Dark Heresy treffen werden. Viele davon wurden bereits enthüllt, aber hoffentlich warten noch ein paar auf uns, wenn das Spiel erscheint.