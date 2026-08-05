Das versteckte System hinter der Dreamcast-Startanimation wurde enthüllt

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Diese Woche berichteten wir, dass jemand herausgefunden hat, wie die Startsequenz der ursprünglichen Xbox funktioniert. Es stellte sich heraus, dass es kein vorgerendertes Video war, sondern vielmehr, dass die lavalampenähnliche, radioaktiv leuchtende Energiemasse in Echtzeit gerendert wurde.

Das wiederum hat mehr Menschen dazu veranlasst, andere Konsolen zu prüfen, und eine davon ist NekoEye, die vielleicht die charmanteste Start-up-Sequenz der Spielewelt überhaupt analysiert hat, nämlich die der Dreamcast. Es stellt sich heraus, dass auch dieses Video in Echtzeit gerendert wird, und in einem Video auf X können wir jetzt die dahinterstehende Technologie ansehen. Er schreibt:

"Der Text scheint in einem weißen Würfel verborgen zu sein, und die Spirale ist einfach eine Textur, die von einer Reihe weißer Polygone bedeckt ist, die allmählich im Inneren des Würfels verschwinden."

Als Antwort auf eine spätere Frage, warum Sega diese Lösung gewählt hat, schreibt er:

"Es ist schneller, sie zu verstecken, als sie aus dem Gedächtnis zu löschen; Außerdem erspart es dir die Aufgabe, eine Funktion schreiben zu müssen, um das Zeichnen zu stoppen. Das BIOS hat wohl nicht viel Speicher."

Schau dir unten im Beitrag an, was tatsächlich passiert, wenn du deinen Dreamcast startest.