Erinnerst du dich an den Xbox-Startup? Jetzt wissen wir endlich, wie es tatsächlich funktioniert hat

HQ

Erinnerst du dich, als du Anfang der 2000er deine originale Xbox hochgefahren hast und von einem grünen, futuristischen Leuchten begrüßt wurdest, während sich eine lavalampenähnliche Kugel zum Klang von Knistern von Elektrizität bildete? Ziemlich beeindruckend und oft als eine der besten Startsequenzen in der Konsolenwelt angesehen.

Aber ... anscheinend wussten wir nicht alles darüber. Ein Nutzer namens Boundary Break hat etwas Bemerkenswertes entdeckt. Die Sequenz ist nicht wirklich vorgerendert, sondern wird stattdessen in Echtzeit von deiner Xbox generiert, komplett mit Lichteffekten und allem Drum.

Wie ihr euch vorstellen könnt, waren viele Menschen davon wirklich überrascht, und zum Zeitpunkt dieses Schreibens wurde das Video von 1,2 Millionen Menschen angesehen. Viele kommentieren, dass ihnen "gerade die 4. Dimension gezeigt wurde", während ein anderer sagt, es "fühle sich an, als würde man ihnen sagen, die Zahnfee sei nicht real", und ein dritter bezeichnet es als "wirklich eines der coolsten Geheimnisse, die ich je gesehen habe."

Das Video von Boundary Break könnt ihr im X-Beitrag unten ansehen.