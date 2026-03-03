Das Vereinigte Königreich erwägt, einen Zerstörer der Royal Navy nach Zypern zu schicken

HQ

Der britische Verteidigungsminister John Healey erwägt, einen Zerstörer der Royal Navy nach Zypern zu entsenden, um den Schutz der britischen Stützpunkte zu stärken, nachdem mehrere offenbar feindliche Drohnen RAF Akrotiri ins Visier genommen haben.

Laut Verteidigungsquellen wird die mögliche Stationierung der HMS Duncan, die derzeit in Portsmouth stationiert ist, diskutiert. Der Zerstörer Typ 45 ist auf Luftverteidigung und Drohnenbekämpfung spezialisiert und führte kürzlich Übungen vor der walisischen Küste mit Drohnenschwärmen durch. Es ist unklar, wie schnell das Schiff auslaufen könnte, obwohl es etwa fünf bis sieben Tage dauern würde, um Zypern zu erreichen.

HMS Duncan // Shutterstock

Eine Drohne vom Typ Shahed durchbrach am Montag die Luftabwehr von Akrotiri und verursachte bei der Notlandung auf der Startbahn leichte Schäden. Noch am selben Tag wurden zwei weitere Drohnen abgefangen. Zyprische Quellen deuteten an, dass die Drohne möglicherweise aus einem von der Hisbollah kontrollierten Gebiet im Libanon stammte, obwohl das britische Verteidigungsministerium dies nicht bestätigt hat.

Frankreich hat bereits zugesagt, eine Fregatte und Anti-Drohnen-Systeme nach Zypern zu schicken, und Deutschland erwägt eine Unterstützungsanfrage. Das Vereinigte Königreich verfügt derzeit über keine großen Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeer, obwohl ein Minensucher weiterhin in Bahrain stationiert ist...