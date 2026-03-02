Mutmaßlicher Iran-verbundener Drohnenangriff trifft britische RAF-Basis auf Zypern

HQ

Ein mutmaßlicher Drohnenangriff traf über Nacht einen britischen Luftwaffenstützpunkt auf Zypern. Laut zyprischen und britischen Offiziellen traf das unbemannte Luftfahrzeug kurz nach Mitternacht die RAF Akrotiri, verursachte nur begrenzte materielle Schäden, aber keine Opfer.

Zyperns Präsident Nikos Christodoulides sagte, die Drohne sei ein Drohne vom Typ Shahed, und bestätigte, dass alle staatlichen Dienste in höchster Alarmbereitschaft seien. Er betonte, dass Zypern an keiner militärischen Operation teilnimmt und nicht beabsichtigt, sich zu engagieren. Zwei Quellen berichteten Reuters, dass eine zweite Drohne abgefangen wurde, bevor sie ihr Ziel erreichte.

RAF Akrotiri // Shutterstock

Die Basis, die sich an der Südspitze Zyperns nahe Limassol befindet, ist eines von zwei souveränen britischen Militärgebieten, die das Vereinigte Königreich seit der Unabhängigkeit der Insel im Jahr 1960 behält. Es beherbergt sowohl betriebliche Einrichtungen als auch Familien von diensthabendem Personal. Die Behörden rieten den nahegelegenen Bewohnern, nach dem Einschlag Unterkunft zu halten, während nicht lebensnotwendiges Personal vorübergehend verteilt wurde.

Der Angriff ist der erste Angriff auf die Anlage seit einem Raketenangriff von 1986. Am Sonntag bestätigte der britische Premierminister Keir Starmer, dass London einer US-Anfrage zugestimmt habe, seine Basen für Verteidigungsoperationen gegen iranische Raketenanlagen zu nutzen. Derzeit sagen britische Verteidigungsbeamte, dass die Operationen in anderen Einrichtungen wie gewohnt fortgesetzt werden, doch der Vorfall unterstreicht die wachsende geografische Ausdehnung des Konflikts...